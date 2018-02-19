بالصور: ماهي الهواية المفضلة لدى الرئيس الأسد؟

ازدادت محبة الشعب السوري لرئيسه “بشار الأسد” عقب اندلاع الأزمة السورية، فالتفوا حوله بوصفه منقذاً لهم من أتون نار أوشكت أن تبتلع الأرض السورية لولا قيادته الحكيمة التي تنقل سوريا إلى بر الأمان دون أن تسمح المساس بوحدتها أو استقلال قرارها.

ويبدو أن الشعب السوري مهتم بتفاصيل حياة الرئيس الأسد حتى الشخصية منها، حيث أظهرت عدة صور ملتقطة الرئيس السوري وهو يمارس هواية التصوير الفوتغرافي، ليؤكد النشطاء السوريون بحسب مارصد الحدث نيوز أنها الهواية الأحب على قلب رئيسهم، وعلقوا بالقول: “بينما ينشغل رؤساء العالم بالظهور اعلاميا وجلب الصحفيين ليلتقطوا الصور لهم، يقوم الرئيس السوري بالتقاط الصور لكل مايلفت نظره من طبيعة وحضارة وآثار سورية”.

المصدر: خاص الحدث نيوز

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