افتتاح خط تجاري بين سوريا وليبيا

اتفقت سوريا وليبيا على فتح خط تجاري بينهما، في خطوة تهدف لدفع التجارة بين البلدين وتعزيزها.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع عقده وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، مع وزير الاقتصاد في الحكومة الليبية المؤقتة منير عصر في دمشق مؤخرا.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية “وال” أن الوزيرين بحثا خلال الاجتماع التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الاقتصادي، ووضع الخطط الاستراتيجية بهذا الخصوص.

وقال عصر إنه تمخض عن الاجتماع فتح خط تجاري بين ليبيا وسوريا، لتسهيل شحن وتبادل البضائع والمنتجات التجارية بين البلدين.

وأشار الوزير الليبي إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن مساعي وزارة الاقتصاد الليبية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

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