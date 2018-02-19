هل يمكنك حل هذا اللغز.. الجواب ليس 6؟

ثيرًا ما يُصادف أن تكون الألغاز الرياضية والأحاجي الذهنية أكثر صعوبةً مما نتصور. فعلى الرغم من شكل اللغز الذي يُوحي بسهولة حله، لكنك تُفاجأ بطريقة حل لم لم تخطر على بالك إما لصعوبتها أو لبعدها عن المنطق الذهني!

لكن أحيانًا، يجب علينا أن نُفكِّر خارج الصندوق بما يتعلق ببعض الألغاز الذهنية، والنظر إليها من زاوية مختلفة تمامًا.

فقد اخترنا لكم اليوم لغز حله أبسط مما تتوقع، لكن بطريقة أخرى بعيدة كل البعد عن الرياضيات واستعمال المهارات الحسابية.

هل يُمكنك حل هذا اللغز بدون استعمال المهارات الحسابية ؟

قُلنا من قبل، فكِّر خارج الصندوق! وإن وجدت الحل الصحيح قبل أن تنتقل إلى الأسفل، فاعلم أنك عبقري!

ما هو الرقم الصحيح في المربع الفارغ ؟

ملاحظة: ليس الرقم 6 !

هل عرفت الجواب الصحيح ؟ إن لم تكن قد حزرت بعد! فإليك الحل، إنه الحرف R.

قد تستغرب من الإجابة، لكن كما ذكرنا، فإن الحل ليس بالرياضيات واستعمال المهارات الحسابية، إنما الصندوق المكون من ستة مربعات هو شكل نمط تحويل السرعات في السيارات والمركبات والذي يُرسم على مقبض ناقل الحركة.

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