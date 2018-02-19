بري يعلن عن أسماء مرشحي «أمل» للانتخابات

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى “الالتزام باللوائح التي تجمعنا مع الإخوة في حزب الله وبقية الحلفاء لنستكمل سويا مسيرتنا”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده أعلن فيه عن البرنامج الانتخابي لحركة أمل أنّه “سنخصص جهدا لمتابعة موضوع استخراج موارد لبنان النفطية وإنشاء الصندوق السيادي”، مشيرًا إلى أنّ “الرقابة على تطبيق القوانين النافذة وتحقيق مشاريع تنموية شاملة في إطار برنامج التنمية المتوازنة”.

وشدد بري على ” أننا سنعمل على تخصيص حصة للمرأة اللبنانية لتحسين تمثيلها النيابي وسنعمل على إصدار التشريعات اللازمة التي تعجّل تحسين الدولة، وعلى إصدار عفو عام لا يشمل الإرهاب والإرهابيين وكل ما يشكل اعتداء على مؤسسات الدولة”، مشيراً إلى أن “اسرائيل هي العدو وليس ايران وسندعم عودة الفلسطينيين الى دولتهم وعاصمتها القدس”.

وأكد أنه “على رأس برنامجنا الانتخابي الالتزام بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وحفظ وحدة وسيادة لبنان بمواجهة الاطماع الاسرائيلية ووجهها الاخر المتمثل بالارهاب والانخراط في العمليات الدولية لتجفيف مصادره والتصدي لادوات الجريمة المنظمة التي تحاول اختراق الامن الوطني وافساد الاجيال بالمخدرات”، مشيراً إلى “السعي لتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية، وزيادة عتيد وعتاد الجيش وتعزيز قوة وادتور الاجهزة الامنية، والتمسك بالمعادلة التي ارساها المثلث الماسي، الجيش والشعب والمقاومة وبمشروع المقاومة التي اسسها السيد موسى الصدر والتي لا تزال تتصدى للارهاب على مختلف الحدود”.

وشدد على “تمسكنا بسيادتنا الوطنية وتحرير الاجزاء المحتلة في مزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر، ورفض الانتهاكات لااسرائيلية وتمسكنا بالنقط البرية الـ13 المختلف عليها، وندعو الامم المتحدة والدول المعنية الى استكمال جهودها لترسيم الخط البيض البحري لحفظ حقوقنا في الموارد الطبيعية البحرية”.

وأعلن بري أسماء مرشحي حركة أمل الى الإنتخابات النيابية في لبنان لدورة 2018:

عن دائرة الجنوب الثانية صور الزهراني: علي خريس، نبيه بري، عناية عز الدين، علي عسيران وميشال موسى.

عن دائرة الجنوب الثالثة: أيوب حميد، علي بزي، ياسين جابر، هاني قبيسي وعلي خليل وأنور الخليل وقاسم هاشم.

عن دائرة البقاع الثانية: محمد نصرالله.

عن دائرة البقاع الثالثة: غازي زعيتر.

عن دائرة بيروت الثانية: محمد خواجة.

عن دائرة جبل لبنان الثالثة: فادي علامة.