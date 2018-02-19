أنقرة تحدد موقفها من دخول مرتقب للقوات السورية إلى عفرين

أعلنت أنقرة أنها لن تعترض على دخول القوات السورية إلى عفرين، إذا كان هدفها تطهيرها من المقاتلين الأكراد، مهددة بمواصلة الهجوم في المنطقة إذا حاولت دمشق حماية الوحدات الكردية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان اليوم: “إذا دخل النظام السوري إلى تلك المنطقة لتطهيرها من وحدات الحماية الكردية والعمال الكردستاني، فلا يمثل هذا أي مشكلة” بالنسبة إلينا.

وأضاف: “لكن، وإذا ما جاء لحماية الوحدات الكردية، فلا شيء ولا أحد يستطيع إيقافنا والجنود الأتراك”.

وكانت وكالة “سانا” السورية أفادت في وقت سابق من اليوم، بقرب وصول قوات شعبية سورية إلى عفرين شمال غربي سوريا خلال ساعات “لمواجهة عملية “غصن الزيتون” التي أطلقها الجيش التركي ضد عفرين الشهر الماضي”.

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