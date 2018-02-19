المياومون أنهوا اعتصامهم والأسمر طالب بأخذ بالفائض

بعد المشاورات بين القوى الامنية ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ولجان المياومين، أنهى المياومون وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان اعتصامهم. والقى الاسمر كلمة على مدخل المؤسسة قال فيها: “بعد هذا النهار الطويل نقول للمياومين حققتم الكثير من هذا الاعتصام، والاهم هو اختلاطكم مع اخوتكم في قوى الامن”.

وأضاف: “يجب ان يكون هناك حل لقضية المياومين يقوم على أخذ الفائض واستمرار المباراة ودفع رواتبهم بدل شهرين”.

وأعلن انتهاء الاعتصام، معلنا أن اجتماعا سيعقد بعد غد الاربعاء في الاتحاد العمالي العام مع المياومين لمتابعة تطورات قضيتهم”، مشيرا الى “ان حق حسن والمياومين محفوظ، والاخوة يختلفون في ما بينهم، وقوى الامن اخوتنا”.