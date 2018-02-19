اختطاف رئيس فرع الهلال الأحمر السوري في إدلب

كشفت منظمة الهلال الأحمر السوري عن فقدان الاتصال مع رئيس فرعها في إدلب “محمد عبد القادر وتي”، منذ الـ17 من شهر شباط الجاري، حين كان في طريقه عائداً من قلعة المضيق باتجاه مدينة إدلب.

وقال الهلال الأحمر في بيان نشره عبر معرفاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي: «بتاريخ 17 من شباط لعام 2018 فقد الإتصال مع

أ.محمد عبد القادر وتي رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السو ري بإدلب خلال عودته من قلعة المضيق إلى مدينة إدلب، علماً أنه كان يستقل سيارته الخاصة وهي من نوع كيا ريو بيضاء اللون تحمل اللوحة ذات الرقم 149778 تسجيل حلب».

وبحسب البيان فإنه قد «تم تلقي آخر رسالة منه عبر المحطة اللاسلكية عند منطقة أريحا ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن مكانه».

وناشد البيان «الجهة المسؤولة عن فقدانه إعلام الهلال وتبيان أسباب احتجازه»، وأضاف: «تذكر منظمة الهلال الأحمر الجميع بواجبهم في حماية العاملين بالمجال الإنساني وتسهيل عملهم وعدم التعرض لهم».

ولم تعلق الكتائب الإسلامية وفصائل المعارضة العاملة في إدلب على خبر اختفاء رئيس فرع الهلال الأحمر في المدينة حتى ساعة إعداد هذا الخبر.



الجدير ذكره أن الهلال الأحمر منظمة إنسانية تقدم خدماتها للمواطنين السوريين على اختلاف انتماءاتهم واصطفافاتهم السياسية.

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