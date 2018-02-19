عون: لبت موضوع الكهرباء بأسرع وقت

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون انه “لا بد من معالجة مسألة الاسكان بالتنسيق بين وزارة الشؤون والمصرف المركزي والمصارف التي تغذي مثل هذه القروض”.

وقال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء في بعبدا: “لا بد من الوصول الى حل جذري في موضوع الكهرباء واعيد تاكيد ضرورة بت موضوع الكهرباء في اسرع وقت ممكن، فهناك حلول مقترحة يجب اتخاذ قرار بها”.

وتابع ” عجز الكهرباء لا يزال كبيرا وتم تخصيص الفين ومئة مليار ليرة لسده اي حوالى ٨% من مجموع الموازنة علما ان هذا الرقم عرضة للتبديل لأنه مرتبط بسعر برميل النفط الذي يرتفع عالمياً”.

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