السجن 6 سنوات لـ”حسناء داعش” الألمانية

قضت محكمة عراقية على قناصة “داعش”، أو “حسناء داعش”، القاصر ليندا وينسل (17 عاما) من مدينة بولسنيتز الألمانية، بالسجن لمدة ست سنوات.

وبموجب القرار، فقد حكم على وينسل بسنة حبس لدخولها العراق بصورة غير مشروعة، و5 سنوات لانخراطها مع “داعش”، وبما أن ليندا قاصر من الناحية القانونية، فقد كانت جلسة المحاكمة مغلقة وغير علنية، وجرت أمام محكمة الأحداث في بغداد، وحضر مسؤولون ألمان من السفارة في بغداد المحاكمة.

وألقت قوات الأمن العراقية القبض على ليندا في مدينة الموصل في يوليو/تموز 2017، ثم نقلت إلى بغداد لمحاكمتها.

وكانت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، قضت بالإعدام على مواطنة تركية، وبالمؤبد على عشر تركيات أخريات وأذربيجانية لإدانتهن بالانتماء لتنظيم “داعش”.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن المتهمات، وكلهن أرامل قتل أزواجهن من “داعش” في المعارك، وتتراوح أعمارهن بين 20 و50 عاما، واعتقل بعضهن في الموصل والبعض الآخر في تلعفر في محافظة نينوى.

واعترفت المواطنة التركية، التي حكم عليها بالإعدام، خلال التحقيق معها أنها جاءت طوعا إلى العراق مع زوجها وابنيها.

وأكدت مصادر أمنية أن 509 أجانب، بينهم 300 تركي، محتجزون في العراق بتهمة الانتماء للتنظيم الإرهابي إضافة إلى 813 طفلا.

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