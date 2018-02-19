سفارة السودان تتابع “الاعتداء” على عامل سوداني

بعدما أقدم شخص على اطلاق النار على عامل سوداني يعمل في محطة “جزيني” للمحروقات في بلدة الزرارية، ما ادى الى اصابته في الوجه بشكل مباشر واقتلاع عينه اليسرى، أصدرت سفارة السودان بلبنان البيان التالي:

“تابعت السفارة السودانية في لبنان بقلق بالغ وقائع جريمة إطلاق النار على المواطن السوداني حمدي عز الدين عبد الرحمن والذي يعمل بمحطة للمحروقات في بلدة الزرارية من قبل شاب مسلح إثر خلاف على تعبئة البنزين مما أدى إلى إصابته في الوجه بشكل مباشر واقتلاع عينه اليسرى بواسطة مسدس كان يحمله الجاني. إن السفارة إذ تؤكد ثقتها في القوى الامنية اللبنانية التي باشرت التحقيقات تأمل أن تتسارع الجهود في إلقاء القبض على الجاني احقاقا للعدالة في دولة العهد كما تؤكد السفارة أنها تتابع نتائج التحقيقات مع الأجهزة المختصة

بيروت”.

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