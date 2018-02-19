فرعية اللجان أقرت مواد ذات الصلة بالنفط

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة، برئاسة النائب جوزف المعلوف، وفي حضور النواب: خالد زهرمان، حكمت ديب، نبيل نقولا، علي بزي، عباس هاشم ونواف الموسوي، لاستكمال درس اقتراح قانون المواد البترولية في الاراضي اللبنانية المقدم من النائب محمد قباني,

كما حضر الجلسة: جوسلين عبد النور عن وزارة المال – لجنة النفط، مارلين نعمة عن رئاسة دائرة الدراسات القانونية – وزارة الاقتصاد والتجارة، وليد نصر عن رئاسة هيئة قطاع البترول، كابي دعبول عضو هيئة ادارة قطاع البترول، غادة سفر – مستشار قانوني في وزارة الاقتصاد والتجارة وسمر مالك عن وزارة البيئة.

وعكفت اللجنة على استكمال درس اقتراح القانون بحيث استمعت الى آراء الحاضرين من اصحاب الاختصاص، وأقرت عددا من المواد على ان تستكمل دراستها في جلسة تحدد لاحقا.

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