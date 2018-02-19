نصرالله يعلن أسماء مرشحيه..

لفت الأمين العام لـ”​حزب الله​” ​السيد حسن نصرالله​ إلى أنه “عندما تتشكل اللوائح سنعلن عن دعم الاصدقاء واليوم يقتصر الموضوع على مرشحي وكوادر “حزب الله” بالتحديد وسأترك البرنامج الانتخابي ليوم اخر لشرح الامور بشكل مجزء وتفصيلي ونحن لم نبلغ بالاوساط الداخلية عن المرشحين قبل ​الاعلان​ عبر الراي العام، ونحن قمنا بجردة لتجربتنا الوزارية والنيابية”.

وأشار نصرالله في كلمة له للاعلان عن أسماء مرشحي الحزب للانتخابات النيابية، إلى أنه “خلال اغلب الفترة الماضية كان الوزراء من نوابنا، وهناك مسؤولية وزارية ثقيلة ومسؤولية نيابية ثقيلة، ونحن اليوم فضلنا توزيع ثقل المسؤوليات وان ندخل التجربة لمدة 4 سنوات لفصل النيابة عن الوزارة ومن المحسوم ان وزير الشباب والرياضة محمد فنيش سيكون في الوزارة المقبلة ولن يكون من المرشحين للنيابة”.

وأوضح ان “النائب حسين الموسوي فضل العودة للعمل في الاطر القيادية في حزب لله وترك العمل النيابي، وبحسب التفاهم بين حركة “امل” و”حزب الله” في بعض الدوائر لا سيما في بعبدا كان هناك نائبين واليوم اصبح نائب واحد لـ”حزب الله” واخر لحركة “امل”، وانا اشكر النائب بلال فرحات على جهده في المرحلة السابقة”، مشيراً إلى “اننا فضلنا الذهاب الى الخيارات الجديدة والوجوه الجديدة في ​الانتخابات النيابية​”.





وأضاف “الانتخابات البلدية تختلف عن الانتخابات النيابية عبر تشكيل اللوائح عبر العائلات وغيرها من التفاصيل، اما الانتخابات النيابية ذات طابع سياسي والنائب يمثل الشعب اللبناني”، مؤكداً أن “حزب الله” يمثل جمهوره، وحزب يختار نواب للمجلس النيابي لتمثيله وحمل المسؤولية، ولذلك عندما نختار لسنا ملزمين بأي بلدة معينة والمدار هو مدار الاشخاص وليس البلدات”.

وتابع “الجميع يعلم ان هناك من ينفق مئات ملايين الدولارات لتشويه سمعة “حزب الله” وصورته وقياداته ومسؤوليه، ومحاولة ترويج اشاعات عن قيادات من “حزب الله” واليوم الجيوش الالكترونية الاسرائيلية والخليجية تشن هجومات علينا لخلق رأي عام مضاد”، مؤكداً أنه “من الطبيعي ان نتوقع منذ الليلة هجمة الكترونية معينة على مرشحينا لتشويه صورتهم، نحن لا ندعي اننا نقدم معصومين للناس، ولكن ندعي اننا درسنا ملفاتنا واشخاصنا جيدا، ومرشحينا هم ثقتنا وموقع اعتمادنا ونحن نجدهم موثوقين لتحمل المسؤولية”.

وأعلن نصرالله عن أسماء المرشحين،

قائلا: “مرشحو بعبلك الهرمل: حسين الحج حسن، علي المقداد، ابراهيم علي الموسوي، ايهاب حمادة، دائرة زحلة: انور حسين جمعة، دائرة بعبدا: علي عمار، جبيل كسروان: حسين محمد زعيتر بيروت الثانية: امين شري، دائرة الجنوب الثالثة: محمد رعد، حسن فضل الله، علي فياض، دائرة الجنوب الثانية: نواف الموسوي، حسين جشي”، مشيراً إلى “اننا اخترنا مرشحينا لكفاءتهم، وارجو ان ينال مرشحينا ثقتكم واعتمادكم”.

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