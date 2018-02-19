تعليق اعتصام موظفي المستشفيات الحكومية

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني اجتماعا بعد ظهر الإثنين في مكتبه في وزارة الصحة مع الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية. تم خلاله البحث في مطالب العاملين لناحية الحصول على حقهم بسلسلة الرتب والرواتب. واعلن الوزير حاصباني اثر اللقاء أنه تم الاتفاق على خطوات عملية تتمثل برفع مرسوم الى مجلس الوزراء بتحديد دوام العمل بخمس وثلاثين ساعة بحسب القانون ٤٦ وسيتم ذلك بأسرع وقت ممكن على امل ان يدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة.

واعلن حاصباني عن اجتماع سيعقد في وزارة الصحة غدا يضم ممثلين عن إدارات المستشفيات وعن الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية وممثلين عن وزارة المال وذلك بهدف شرح كيفية انجاز جداول سلسلة الرتب والرواتب بحسب القانون والتفاهم مع الجميع ومع وزارة المال تحديدا على الآلية الواجب اتباعها لانجاز هذه الجداول. أضاف وزير الصحة العامة أنه سيتم الطلب من إدارات المستشفيات الحكومية للتحضير لوضع دوام العمل المحدد ب٣٥ ساعة موضع التنفيذ فور صدور المرسوم المتعلق بهذا الشأن حرصا على الجهوزية وعدم حصول تأخير. للبدء بتنفيذ الدوام الجديد فور إقرار المرسوم. وأكد حاصباني ان النقاشات المفتوحة ستستمر مع كافة المعنيين لوضع الأطر الصحيحة لجداول الرواتب وتنفيذها ضمن القوانين المرعية الإجراء بحيث ينال كل شخص حقه. وتوجه الوزير حاصباني بالشكر والتقدير إلى كافة موظفي المستشفيات الحكومية للحمل الملقى على اكتافهم لخدمة المواطنين والمرضى اذ انهم ابدوا حرصا على الإبقاء على علاج مرضى الطوارئ رغم اعتصاماتهم وتحركاتهم الاعتراضية للمطالبة بحقوقهم. وامل ان توضع الحلول قريبا حيز التنفيذ منوها بشكل خاص بالجهود التي بذلها رئيس الاتحاد العمالي العام الذي كان له دور العقل والمنطق والمتمسك بالحق للوصول إلى نتائج إيجابية.

اما العاملون فقد نوه المتحدث باسمهم بسام العكوم بما وجدوه لدى الوزير حاصباني من إيجابية كبيرة وتفهم لضرورة حصولهم على حقوقهم كما شكروا لرئيس الاتحاد العمالي العام اهتمامه ومتابعته لمطالبهم وأعلنوا أنهم سيعلقون اعتصامهم المفتوح والعودة إلى أعمالهم كالمعتاد في انتظار بلورة مطالبهم بالمراسيم اللازمة.

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