إسرائيل تقر قانونا يتيح سحب الإقامة من المقدسيين!

أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل مشروع قانون لسحب الإقامة الدائمة الممنوحة للمقدسيين شرقي القدس المحتلة وهضبة الجولان إذا قاموا بأعمال ضد الدولة العبرية.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن القانون “يسمح للسلطات الإسرائيلية بسحب الإقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يسكنون في شرقي القدس وهضبة الجولان، إذا ثبت تورطهم في أعمال معادية لإسرائيل، أو مسوا بأمنها”.

كما يتيح القانون للسلطات الإسرائيلية إمكانية طرد كل من يتم سحب الإقامة منه إلى خارج هذه المناطق.

ويسمح القانون أيضا لوزير الداخلية بسحب الإقامة الدائمة من أي مقيم في إسرائيل وفق 3 معايير هي، تقديم المقيم وثائق مزورة للحصول على الإقامة، أو ارتكابه أعمالا تشكل خطورة على سلامة الإسرائيليين وأمنهم، أو مساسه بالأمن الإسرائيلي.

وجاء مشروع القانون بمبادرة قدمها وزير الداخلية الإسرائيلي آرية درعي، وحظيت بدعم وزراء الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسيطبق القانون على كل المهاجرين الذين وصلوا إسرائيل، وكذلك على المقدسيين شرقي القدس.

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