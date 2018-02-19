احذف هذه الرسالة فورا حال تلقيها!

تحاول شركة آبل إصلاح خلل موجود في التحديث الأخير لبرنامجها، يسمح للمستخدمين بإرسال “قنبلة نصية” يمكنها تعطيل هواتفها.

ويحدث الخطأ عندما تتلقى الأجهزة رمزا واحدا باللغة الهندية الأم “Telugu”، التي يستخدمها حوالي 70 مليون شخص، حيث يؤثر الخلل الحاصل على أجهزة آيفون وآيباد وماك وساعات آبل، التي يشغلها أحدث إصدارات برامج التشغيل.

ويمكن أن تؤدي هذه المشكلة إلى تعطيل العديد من التطبيقات، بما في ذلك واتس آب وفيسبوك ومسنجر و iMessage و Gmail، بمجرد استلام الرمز الخاطئ. ولكن يمكن حل المشكلة عن طريق حذف المحادثة بأكملها من التطبيق.

ويمكن تنفيذ بذلك بكل سهولة، من خلال قيام شخص آخر بإرسال رسالة إلى التطبيق “المصاب”، ما يسمح للمستخدم بفتح الإشعار وحذف الموضوع، الذي يحتوي على الرسالة المخالفة.

وصدر تقرير عن الخلل الحاصل من قبل المدون الإيطالي، Mobile World، مع تأكيد هذا الأمر من قبل العديد من مستخدمي أجهزة آبل، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن آبل أصبحت على علم بتلك المشكلة، وتعمل على حلها بسرعة، وفقا لـ iMore.

وتجدر الإشارة إلى ضرورة حذف أي رسالة تحوي الرمز الخاطئ، مع تجنب فتحها.

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