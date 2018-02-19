“لافتة” تثير بلبلة في تمنين

رفع أهالي بلدة تمنين الفوقا التي تقع في قضاء بعلبك لافتة في أحد شوارع البلدة كتبوا عليها: “سماحة الأمين العام ان خضت البحر خضناه معك.. لكن لم ولن ننتخب من يساهم بتشويه بيئة بلدتنا (الدكتور حسين الحاج حسن)”. واللافت أنه تم وضع اسم معالي وزير الصناعة حسين الحاج حسن بين مزدوجين.

وتجدر الاشارة, الى أن هذا التصرّف ناتج عن عدم رضى أهالي البلدة على أداء الحاج حسن, متهمين اياه بعدم تقديم أي خدمات لتحسين بلدة تمنين.

وقالت مصادر ميدانية أنه تم ازالة اللافتة لاحقاً .





وفي السياق, أصدر أهالي بلدة تمنين بيان ردّ على كل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلّق بلافتات نُشرت بأسمائهم ترفض التصويت للوزير حسين الحاج حسن وجاء فيه:

“بعدما تم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي صور ليافطات باسم اهلي تمنين الفوقا الشرفاء ترفض التصويت للوزير حسين الحاج حسن لأسباب محض افتراء.

يهمنا نحن بلدية تمنين الفوقا ومخاتيرها والغالبية العظمى من اَهلها أن نستنكر هذا العمل الذي لا يعبر ابدا عن اهالي البلدة الذين يكنون للوزير كل محبة واحترام ويعتبرونه من بلدتهم وان اللذين قامو بهذا العمل لا يمثلون الا أنفسهم وسيكون لنا لقاء وموقف لتبيان الحقيقة”.

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