تنظيم “داعش” يقتل 27 من الحشد الشعبي بكمين في العراق

أعلنت الشرطة العراقية وقادة في قوات الحشد الشعبي، قيام تنظيم “داعش” الإرهابي بقتل 27 عنصرا من قوات الحشد في كمين نصب لهم قرب مدينة كركوك.

ووفقا لما نقلته وكالة “رويترز”، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

وقال مسؤول أمني إن القوات العراقية تلاحق مقاتلي “داعش”، الذين تنكروا في زي الشرطة لشن الهجوم.

ونعى رئيس الوزراء حيدر العبادي القتلى وأمر قوات الأمن بضبط المسؤولين عن مقتلهم ليمثلوا أمام العدالة.

وشنت القوات العراقية عملية هذا الشهر لتعزيز سيطرتها على منطقة جبلية قرب مدينة كركوك النفطية، ليتسنى استخدامها كطريق عبور لشاحنات النفط العراقية المتجهة إلى إيران.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول الانتصار على تنظيم “داعش” الذي سيطر على ثلث أراضي البلاد تقريبا في 2014، إلا أن التنظيم ما زال يشن هجمات في بغداد ومناطق أخرى من العراق.

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