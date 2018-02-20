تناقض بين باسيل وعون

لفتت صحيفة “الجمهورية” الى أنّ وزير الخارجية جبران باسيل أعلن عدم المشاركة في جلسات الموازنة اذا لم يحصل اتفاق سياسي مُسبق على ٥ نقاط والسير بها.

وتتناقض شروط باسيل مع ما قاله الرئيس ميشال عون في بداية الجلسة انه يجب تكثيف الجلسات لاقرار موازنة ٢٠١٨ في اسرع وقت واحالتها على مجلس النواب.

والشروط الخمسة لباسيل هي: خفض فوائد المصارف للتوصّل الى خفض كلفة الدين العا, خفض إنفاق كل الوزارات ٢٠٪. إزالة مساهمات الجمعيات الوهمية بهدف خفض الهدر، إقرار الإصلاحات التي اتفقنا عليها في السلسلة ولَم تنفّذ وحلّ مشكلة الكهرباء.

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