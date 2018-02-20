بري يفتح ثغرة «تحالف المصالح» مع عون

لفتت مصادر لصحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن بري فتح باباً لتحالف غير مباشر مع التيار الوطني الحر، يندرج ضمن إطار “تحالف المصالح”، حين تجنّب تسمية مرشح مسيحي عنه في دائرة جزين ، خلافاً لما درج عليه في الإنتخابات السابقة، مكتفياً بتسمية 16 مرشحا في لائحته، ينقسمون إلى 13 من الشيعة، ومرشح من كل من الطوائف السنية والكاثوليكية والدرزية، علما بأن هؤلاء الثلاثة هم أعضاء في كتلته.

ورغم التوتر السياسي الذي أحاط بعلاقة بري مع “الوطني الحر” الذي يترأسه وزير الخارجية جبران باسيل ، يعتبر حزب الله، حليف الطرفين، صلة وصل غير مباشرة بينهما.

وبدا تجنب بري لتسمية مرشح في دائرة جزين، (وهي أكثر الدوائر التي تثير حساسية بين الطرفين منذ إنتخابات العام 2009)، مسعى لفتح ثغرة لتحالف غير مباشر، يتولى حزب الله هندسته، ويندرج ضمن إطار “تبادل المصالح”، كما قالت مصادر مواكبة لـ”الشرق الأوسط”، ويفتح الباب لتسويات انتخابية بين الطرفين في أكثر من دائرة، بينها دائرة بعبدا التي تضم 3 مرشحين مسيحيين، وشيعيين اثنين، ومرشحا درزيا، إضافة إلى احتمال “تبادل المصالح” في دائرة جبيل حيث يرشح حزب الله مرشحاً شيعياً عن المقعد الشيعي فيها.

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