موفد فرنسي في بيروت.. والسبب

وَفى أهل السياسة بوعدهم، والتأم مجلس الوزراء في جلسة خصّصها لوضع مشروع موازنة العام الحالي على طريق الاقرار في مجلس النواب.

يتزامن ذلك مع بدء التحضيرات لمؤتمر باريس، حيث علمت «الجمهورية» انه في اطار التحضيرات لمؤتمر «سيدر 1» المقرر عقده في 5 نيسان المقبل في باريس، وصل الى بيروت امس الموفد الفرنسي بيار دوكازن المكلّف بالتحضيرات الجارية من اجل المؤتمر وتنسيق العلاقات بين إدارته والشركات الدولية العابرة للقارات التي تتعاون مع البنك الدولي والإتحاد الأوروبي وتلك التابعة للدول المانحة.

ويشارك دوكازان في المؤتمر الصحافي الذي سيعقد عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، والمخصّص للإعلان عن «مؤتمر الإستثمار في البنية التحتية في لبنان» برعاية رئيس الحكومة في 6 آذار المقبل في فندق «الفورسيزن». والذي سيتحدث فيه عدد من ممثلي الهيئات الإقتصادية والمجالس المعنية بالإنماء والإعمار في لبنان.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

