ميليشيات الحر تهدد الجيش السوري!

علقت ميليشيات “الجيش الحر” على عملية دخول قوات من الجيش السوري إلى عفرين في ريف حلب الغربي، والتي تشهد مواجهات عسكرية منذ 20 كانون الثاني الماضي .

وقال الناطق الرسمي باسم “الجيش الحر” في عفرين، محمد حمادين، في حديث صحفي إن الفصائل ليست معنية بدخوله”.

وبحسب حمادين فإن العملية مستمرة “سواء دخلت قوات موالية للسلطة السورية أم شعبية أم تابعة رسميًا للسلطة”، مؤكدًا “مستمرون حتى تحقيق الهدف من العملية، وهو تطهير منطقة عفرين وما حولها من عناصر pkk الإرهابية”، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن “مصير القوات التابعة للسلطة سيكون واحد كالوحدات وهو القتل”، بحسب قوله، مشيرًا إلى أنه “في حال أرادت السلطة دعم الوحدات فعليها أن تتحمل مسؤولية ذلك”.

وحول صدور أي توجيهات تركية بخصوص العمليات العسكرية، بعد إعلان الجيش السوري دخول القوات الموالية له، قال حمادين إنه لم يصدر أي شيء بهذا الخصوص.

وذكر التلفزيون السوري اليوم نقلًا عن مراسله في عفرين اليوم، أنه “خلال ساعات ستدخل قوات شعبية لعفرين”.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن “قوات شعبية ستصل إلى عفرين خلال الساعات القليلة المقبلة”، معتبرة أنها “لدعم صمود أهلها في مواجهة العدوان الذي تشنه القوات التركية على المنطقة وسكانها”.

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