الكشف عن موعد معركة الغوطة الشرقية

في وقت لا تزال فيه قذائف الارهاب تتساقط على العاصمة دمشق مزهقة أرواح عشرات الضحايا و مسببة أضرارا مادية كبيرة ، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بصور ومعلومات عن اقتراب عملية عسكرية للجيش السوري في غوطة دمشق الشرقية.

وفي هذا الخصوص صرح مصدر أن دخول الجيش السوري الى الغوطة من المتوقع أن يبدأ خلال الأسبوع القادم و أضاف : ان التشكيلات التي ستشارك في هذه العملية ستكون مؤلفة من قوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة والتاسعة والسابعة بالاضافة الى مجموعات العميد سهيل الحسن و الدفاع الوطني و بالتأكيد الوحدات المقاتلة الموجودة أساسا في المنطقة وتحارب الارهاب منذ سنوات .

و أضاف المصدر أن كل تشكيل من هذه التشكيلات سيعمل في قطاع منفصل ومستقل عن القطاع الآخر .

الى ذلك ، أكد المصدر أن العملية لن تكون سهلة ولكن عزيمة رجال الجيش العربي السوري سيكون لها كلمة الفصل و أن كل شبر في سورية لم ولن يكون الا تحت راية الجمهورية العربية السورية.

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