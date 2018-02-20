شجار في اللاذقية ينتهي بإلقاء قنبلة وهذا ماحدث

ألقت قوات الامن السورية القبض على خمسة أشخاص، في مدينة اللاذقية، بتهمة قتل شخص بتفجير قنبلة يدوية، في سيارة كان يجلس داخلها.

وقالت مصادر إعلامية سورية، إن قسم المدينة الشرقي، تلقى الساعة الثانية والنصف من فجر الإثنين (12/2)، بلاغاً بحصور انفجار داخل سيارة، أودى بحياة شخص يدعى (ع.س).

وبعد نقل السيارة إلى مركز القسم، والقبض على مالكها (أ.م)، اعترف خلال التحقيق معه بحصول شجار بين القتيل وشبان آخرين بالقرب من حي الزراعة، وتخلل الشجار إطلاق نار وفتح قنبلة يدوية داخل السيارة، ما أسفر عن احتراق السيارة بشكل كامل، وتفحم الجثة داخلها.

وتبين أن الأشخاص الآخرين كانوا أربعة وهم: (ع.م)، و(ل.س)، و(غ.س) و(ج.ح)، وتم إلقاء القبض عليهم تباعاً واعترفوا بالحادثة.

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