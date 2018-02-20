أنقرة لا تستبعد عقد اتفاق بين الحكومة والأكراد في سوريا

لم يستبعد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن وجود اتفاق بين دمشق والأكراد بشأن عفرين شمال سوريا، ألا أنه أكد عزم أنقرة على مواصلة عمليتها “غصن الزيتون” العسكرية هناك.

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص على تويتر اليوم الثلاثاء، اعتبر قالن أن “الأنباء الواردة حول اتفاق النظام السوري مع تنظيم “ب ي د/بي كا كا” الإرهابي، بخصوص عفرين، تهدف إلى تحقيق أغراض دعائية”، مضيفا أن “ذلك لا يعني عدم وجود مساومات سرية وقذرة بينهما”.

وأكد قالن أن عملية “غصن الزيتون”، التي أطلقتها القوات التركية “لتطهير منطقة عفرين من التنظيمات الإرهابية”، مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

وقال: “ليفعلوا ما يشاؤون، فعملية غصن الزيتون ستستمر بنجاح وفق الخطة المرسومة لها، ولن تتوقف قبل تحقيق أهدافها”.

جاء هذا الموقف بعد أن حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من أن أحدا “لن يستطيع وقف الجنود الأتراك” إذا دخلت القوات السورية إلى عفرين لحماية من تعتبرهم أنقرة تنظيمات إرهابية، لكنه أضاف أنه إذا كان هدف الخطوة السورية “تطهير” المنطقة من الوحدات الكردية، فبلاده لن تعترض على ذلك.

وكانت وكالة “سانا” السورية أفادت أمس الاثنين، بقرب وصول قوات شعبية سورية إلى عفرين “لمواجهة عملية “غصن الزيتون”.

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