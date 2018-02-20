اعتبر النائب قاسم هاشم في حديث إلى إذاعة “صوت لبنان 93,3” أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن أسماء المرشحين في كتلة التنمية والتحرير والذين ينتمون الى حركة أمل، إنما في الفترات المقبلة سيكون هناك استكمال للأسماء مع الإعلان النهائي عن اللوائح عند الانتهاء من التحالفات”، مشيرا الى أن “حركة أمل تجري مروحة واسعة من التحالفات على أكثر من مستوى وفي أكثر من دائرة”.

وعن المرشح إبراهيم عازار في دائرة جزين – صيدا، قال: “إن العلاقة مع عازار تاريخية وهو من الأسماء الأساسية والاتصالات معه جارية ولكن علينا انتظار التحالفات لنبني على الشيء مقتضاه”.

وعن موازنة العام 2018، رمى هاشم الكرة في ملعب الحكومة، مشيرا الى أنه “على اللجنة الوزارية المكلفة تكثيف اجتماعاتها لبلورة رؤية نهائية للموازنة في مهلة أقصاها نهاية الشهر والا سيكون من الصعب إقرار الموازنة في ولاية المجلس الحالي”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

