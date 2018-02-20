هل بلغت إيرادات مباراة «النجمة والأنصار» 6 ملايين ليرة.. ؟!

نفى المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي في بيان ما نقل عنه من أن إيرادات مباراة النجمة والأنصار الأخيرة قد بلغ ستة ملايين ليرة لبنانية فقط.

وأوضح خيامي الالتباس الحاصل نتيجة تفسيرات غير مسؤولة فقال “ما تحدثت عنه عن وضع المدينة الرياضية هو أن الموازنة المخصصة لها لا تزيد على ستمائة مليون ليرة لبنانية سنويا وهي لا تكفي للرواتب والخدمات العادية والصيانات الأولية، وأن إعادة تأهيلها بالكامل يحتاج إلى عشرات ملايين الدولارات وفق دراسة أعدها مجلس الانماء والإعمار، وهو أمر غير ممكن حاليا”.

أضاف: “هناك مبلغ مالي محدد تحصل عليه المدينة الرياضية من مدخول أي مباراة تقام على أرضها سواء كان حضورها قليلا أو كبيرا كمباراة الديربي، وهذا المبلغ هو على ما اعتقد ستة ملايين ليرة وربما النصف، وهذا المبلغ لا يكفي للخدمات الملحقة بالمباراة من إضاءة إلى مياه إلى موظفين وخلافه”.

وقال: “المدينة الرياضية التي تقوم بما أمكن من واجبها، لا تستفيد كمدخول من مباريات كرة القدم، إذ أن النسبة الكبرى من مدخول مباراة يحضرها نحو عشرين ألفا كمباراة الديربي مثلا يذهب إلى الناديين واتحاد اللعبة بالاستناد إلى أنظمة الأخير الخاصة بهذه الحالة”.

وكانت بعض وسائل الاعلام، وفي صيغة تحريضية، قد نقلت تحت عنوان “صدمة” كلاما فسر على غير مقصده لخيامي خلال حوار اذاعي حيث ورد فيما نشر أن ايرادات مباراة الأنصار والنجمة بلغت ستة ملايين ليرة لبنانية فقط للجمهورين.

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