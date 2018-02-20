نجوى كرم تبهر جمهورها بإطلالات فاتنة!

أبهرت شمس الغنية اللبنانية “نجوى كرم” جمهورها بإطلالات ساحرة، بدت خلالها كفراشة ناعمة يساعدها في ذلك خصرها النحيل التي تتفوق به على كثير من نجمات جيلها.

فمن الأحمر إلى الأخضر فالرمادي الأنيق تميزت شمس الغنية وهي تغني باقة من أروع اغانيها في عدة حفلات لها تمت مؤخراً.

بينما يصادف الأسبوع القادم عيد ميلادها الذي تود أن يمر هادئاً دون احتفال، بعد وفاة شقيقها “نقولا” العام الماضي، إلا أن لجمهور شمس الغنية رأي مختلف، هذا مابدا واضحاً من خلال حفلاتها مؤخرا والتي فاجأ الجمهور الفنانة “كرم” بالاحتفال بها على خشبة المسرح، بينما من المتوقع أن يحتفل بها متابعوها ومعجبوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد معجبيها: “إذا مااحتفلت نحنا رح نحتفل بوجودها معنا”.

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