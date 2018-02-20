كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس في لبنان غدا غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار محلية اعتبارا من بعد الظهر وثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1500 متر وما فوق. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يستمر الطقس مستقرا على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم غد الاربعاء حيث يصبح متقلبا محليا.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم إجمالا بسحب متوسطة مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تكون الاجواء مهيأة ليلا لتساقط الرذاذ خاصة في المناطق الشمالية.

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية اعتبارا من بعد الظهر وثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

الخميس: غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1500 متر وما فوق. نحذر من تكون الجليد خلال الليل على الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1500 متر .

– الحرارة على الساحل من 11 إلى 18 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 11 درجة، في الأرز من صفر إلى 8 درجات، في الداخل من 5 ‘لى 14 درجة.

– الرياح السطحية غربية الى شمالية – غربية سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و75%.

– حال البحر معتدل، حرارة سطح الماء 18 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:6,19، ساعة غروب الشمس: 17,5.

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