عاجل: الجيش السوري يدخل عفرين

علمت RT من مصدر دبلوماسي روسي رفيع المستوى أن الجيش السوري دخل عفرين قبل أسبوع وحاليا تتواجد قواته هناك بغض النظر عن توصل دمشق والأكراد إلى اتفاق أو لا.

وقال المصدر إن “وحدات من الجيش السوري دخلت عفرين قبل 7 أيام”.

ونقلت وسائل إعلام بتاريخ 16 فبراير تصريحا للمستشار الإعلامي لوحدات حماية الشعب ريزان حدو بأن الأكراد سيسلمون بعض المناطق في عفرين إلى الجيش السوري”.

فيما وسائل الإعلام أعلنت أن الأطراف لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي.

يذكر أن تركيا شنت عملية عسكرية تحت مسمى “غصن الزيتون” في 20 يناير ضد وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين. وذلك بعد إعلان التحالف الأمريكي عن خطط تحضير قوات حماية الحدود على أساس قوات سوريا الديمقراطية.

وقبل ذلك صرح المسؤولون الأكراد بأن روسيا حاولت إقناعهم بتسليم عفرين للجيش السوري لكنهم رفضوا هذا الاقتراح .

وكشفت مصادر كردية فيما بعد أن المشاورات بين روسيا وأكراد عفرين لم تنته، لكن الأكراد غيروا موقفهم من دخول الجيش السوري إلى هذه المنطقة بعد انطلاق العملية العسكرية التركية.

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