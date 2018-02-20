تركيا ترسل الكلور إلى غدلب لاتهام الجيش السوري

وقالت المصادر إنه سيتم تصوير المقاطع من قبل المجموعات الإرهابية التي ستستخدم مادة الكلور والتضحية بالمدنيين واتهام الجيش العربي السوري، حيث تسعى تلك المجموعات من خلال تلك الفبركات للنيل من الدولة السورية كما حدث في عام 2013 في حلب وعام 2014 في الغوطة الشرقية و 2016 في خان شيخون.

وأكدت المصادر أن ثلاث شاحنات محملة بالكلور دخلت الحدود السورية قادمة من تركيا باتجاه ادلب.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

