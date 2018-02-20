نانسي عجرم النجمة الوحيدة التي لن تمانع الظهور بدون “ميك آب”

ماتزال صورة النجمة نانسي عجرم بدون ميك آب والتي نشرتها عبر معرفاتها الرسمية مرفقة بعبارة “دبي-نانسي عجرم”، محط اهتمام جمهورها الذي سارع معلقاً بعبارات الإعجاب والفخر بالنجمة التي ظهرت بإطلالة بسيطة بدون أي ميك آب على خلاف كثير من النجمات اللواتي يحرصن على الظهور بمكياج كامل.

مفاجأة جديدة فجرتها النجمة “عجرم” على هامش حفتلها في القرية العالمية في دبي والتي حضرها حشد قدر بعشرات الآلاف، حيث أعلنت النجمة عن استعدادها لتصوير فيديو كليبين جديدين من ألبومها الأخير “حاسة بيك”، هما أغنية “ومعاك” وأغنية “الحب زي الوتر”.

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