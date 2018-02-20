مخيبر أعلن ترشحه للانتخابات في المتن

أعلن النائب غسان مخيبر في بيان، انه “تقدم اليوم بتصريح ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة عن دائرة المتن”.

وتوجه في البيان الى اللبنانيين: “بتأييدكم وبأصوات ناخبي المتن، أعاهد نفسي وأعاهدكم أن استمر من دون كلل في العمل على بناء الدولة: السيدة، القوية، المدنية، الديموقراطية، الفاعلة، اللامركزية، المؤسسة على سيادة الحق والقانون، الخالية من الفساد، المزدهرة اقتصاديا، الحامية والمعززة للحريات وحقوق الإنسان، النظيفة بيئيا، الفاعلة في تأدية كل الخدمات العامة لمواطنيها ولا سيما للمحتاجين والمهمشين”.

وختم مؤكدا: “معا ننتصر إن شاء الله، ونحقق بناء هذه الدولة المرتجاة”.

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