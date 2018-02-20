إنجاز لمؤسسة كهرباء لبنان

أعلنت “مؤسسة كهرباء لبنان”، في بيان، عن انها “حققت إنجازا هو بمثابة الخطوة الأولى في مسارها نحو التزام معايير الجودة العالمية، حيث نال معمل الزهراني لإنتاج الطاقة الكهربائية التابع للمؤسسة شهادة الجودة ISO 9001:2015 Quality Management System، وذلك بعد خضوعه بتاريخ 12/2/2018 للتدقيق من قبل شركة AQC MIDDLE EAST FZE المخولة منح هذه الشهادة.

وأشادت الشركة المدققة بالجهود التي بذلها فريق العمل برئاسة رئيس معمل الزهراني المهندس أحمد عباس، وبتوجيه من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك، وبالتعاون مع الشركة المشغلة. كما أبدت إعجابها بالنظرة التطويرية لدى مؤسسة حكومية ونجاحها في تحدي الخضوع لمعايير الجودة العالمية والنجاح فيها.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للجهود التي بذلتها ادارة معمل الزهراني ومستخدميه بتوجيه مباشر ودعم مطلق من ادارة مؤسسة كهرباء لبنان، التي ستواصل سعيها الحثيث لمواكبة متطلبات الإدارة الحديثة، حيث تتطلع لأن تصبح المؤسسة بكامل منشآتها وأنشطتها مطابقة لمعايير الجودة العالمية ISO. كذلك فإن هذا الإنجاز هو أبلغ دليل على قدرة مؤسسة كهرباء لبنان بطاقميها الإداري والفني، ورغم كل المعوقات التي تواجهها، على تحمل المسؤولية وتطوير هذا القطاع الحيوي بما يخدم أهدافها ورؤيتها وتطلعاتها، وبالتالي بما يعود بالفائدة على المجتمع اللبناني بأكمله”.

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