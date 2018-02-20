عوده عرض الأوضاع مع فرعون والسفير السعودي

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون الذي قال على الأثر: “الزيارات والمحادثات مع سيادة متروبوليت بيروت تنيرنا دائما خصوصا أننا أمام تحديات على كل الجبهات.

ثمة تحد من جهة الملف الحدودي، أي من ناحية تثبيت السيادة برا وبحرا، وفي الوقت نفسه من ناحية تثبيت تطبيق القرار 1701 والوصول إلى استراتيجية دفاعية من أجل تحصين الاستقرار.

أما من جهة الملف الإقتصادي والمالي فثمة مشكلة إضافة إلى حاجة للنمو الإقتصادي، وهناك حاجة، في الوقت عينه، الى ترشيد الإنفاق والسيطرة على العجز الذي أصبح يهدد الاستقرار المالي. إضافة إلى ذلك، لدينا حاجة، من ناحية الأمن والحريات، الى تحصين الأمن. يجب أن يكون هناك اتفاق سياسي عام من جهة الأمن، وفي الوقت نفسه، يجب عدم المس بالحرية الإعلامية إلى جانب وضع الضوابط للتجاوزات التي تظهر على المواقع الإلكترونية”.

وأضاف: “من جهة الوضع السوري وملف النازحين، نحتاج الى تحصين النأي بالنفس، والضغط، في الوقت عينه، على المجتمع الدولي حتى نتمكن من تحريك ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. والملفات المتبقية التي نعرفها، كالكهرباء والماء وغيرها، تحتاج إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص وإلى مزيد من الشفافية من خلال تطبيق قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP) الذي أصبح قانونا منذ 7 أيلول 2017.

إن عمل الحكومة، والدولة ككل، من جهة كل هذه الملفات، لا يزال غير كاف، ونحن ننتظر نتائج هذا العمل الذي سيحدد نجاح المسؤولين أو فشلهم في الحقبة الآتية، إضافة إلى الاستقرار فيها”.

وتابع: “أما من جهة الانتخابات النيابية عموما ومنطقتنا خصوصا، فهناك حاجة الى العمل على تحصين التعاون والتنسيق بين القوى التي تتشارك في الثوابت، والتي كانت قد تشاركت أيضا في الإنتخابات النيابية السابقة عام 2009. ثمة حوار يجري سوف تظهر نتيجته في الأيام المقبلة”.

وختم: “تداولنا أيضا مع سيادته بعض الملفات الحكومية المحتاجة إلى حلول، خصوصا الملف التربوي من جهة تحريك ملف الجامعات، إضافة إلى بعض الملفات الإنمائية في دائرة بيروت الأولى، أهمها الخطة العامة الموضوعة لإنماء منطقة المدور التي تشكل متنفسا لمنطقة الأشرفية”.

ثم استقبل عوده سفير المملكة العربية السعودية وليد اليعقوب يرافقه نائب السفير تامر الشبيب، وتداول معه الشؤون العامة.

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