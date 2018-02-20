وزيرة التربية الروسية ونقيب خبراء المحاسبة في زيارة لـ “الحريري”

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في مكتبه في السراي الحكومي، وزيرة التربية الروسية أولغا فازيلييفا على رأس وفد، يرافقها السفير الروسي الكسندر زاسبكين ومستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان.

بعد اللقاء قالت فازيلييفا: “الزيارة للرئيس الحريري تأتي في إطار المنتدى الاول لاتحاد الجامعات العربية -الروسية المنعقد في بيروت، وناقشنا توسيع التعاون بين البلدين في مجال الثقافة والتعليم، وأكدنا تحقيق مستوى جيدا من التعاون في هذا المجال، ولكن لا يزال الامر يحتاج الى مزيد من تعزيز هذه العلاقات، في ضوء الاتفاقية التي هي حاليا في طور الدراسة، والمتعلقة بالاعتراف المتبادل بالشهادات الروسية في لبنان والشهادات اللبنانية في روسيا. كما كان نقاش حول زيادة عدد المنح الدراسية الروسية للطلاب اللبنانيين في الجامعات الروسية بتمويل روسي، واتفقنا على زيادتها، وبحثنا في موضوع توسيع دراسة اللغة الروسية في لبنان واللغة العربية في روسيا، ونعتبر ان الخطوة الاولى لذلك هي من خلال افتتاح مدرسة في البقاع تدرس فيها بعض المواد باللغة الروسية.

واطلعنا دولته على المنتدى الذي عقد يوم امس واليوم في بيروت والمتعلق بالمنتدى المخصص لرؤساء الجامعات الروسية واللبنانية، وناقشنا ايضا مسألة إنشاء جامعة روسية -عربية، وأيد الرئيس الحريري هذه الفكرة، كما تحدث مدير جامعة موسكو خلال اللقاء عن امكان انشاء فرع لجامعة موسكو الحكومية في لبنان”.

كذلك استقبل الحريري نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان سليم عبد الباقي وعضو النقابة غازي حسن الهبري وعرض معهما شؤون متعلقة بالنقابة.

على صعيد آخر، زار طلاب من مدرسة البيادر- بيروت السراي الحكومي وجالوا على اقسامه والقاعات الرئيسية والمكاتب الادارية.

وخلال جولتهم التقاهم الحريري في إحدى القاعات وصافحهم وتحدث اليهم، والتقط الصور التذكارية معهم متمنيا لهم التوفيق والنجاح في دراستهم.

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