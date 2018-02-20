سلسلة لقاءات لفنيانوس

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مكتبه اليوم نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وبحث معه في التطورات السياسية والشؤون الانمائية في منطقة الكورة.

وتابع مع كل من عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب نعمة طعمة، يرافقه وفد من بلدية معاصر الشوف، وعضو “كتلة لبنان الحر الموحد” النائب اسطفان الدويهي، وجو حبيقة، الاوضاع السياسية والانمائية المناطقية والمشاريع التي تنفذها الوزارة.

واعطى الوزير فنايوس التوجيهات اللازمة الى الاجهزة المختصة في الوزارة لمتابعة الملفات.

وبحث فنيانوس مع مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر في المشروع الاستراتيجي غير المسبوق المنوي إقامته في المرفأ الذي سيعلن الوزير عنه قريبا، بما يعود بالفائدة الانمائية لمدينة طرابلس ومحيطها وتشغيل الايدي العاملة للحد من هجرة الشباب الى الخارج. واطلع ايضا على الارتفاع الملحوظ في عدد الحاويات وكميات البضائع التي تصل الى المرفأ.

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