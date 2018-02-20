وفد من جمعية قولنا والعمل زار السفير السوري

زار رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان على رأس وفد، السفير السوري علي عبدالكريم علي في مقر السفارة، وتناول الطرفان وفق بيان للجمعية، “المستجدات السورية ولاسيما منها الإنجاز الكبير الذي تمثل بإسقاط طائرة للعدو الإسرائيلي، بما أسس لمعادلة جديدة فرضها محور المقاومة على العدو الصهيوني”.

وقال القطان بعد اللقاء: “نؤكد أننا سنبقى مع العروبة ومع سوريا الشقيقة، ولا بد أن ينجلي السواد والغمام الأسود وأن تسطع حقيقة أن الجمهورية العربية السورية جزء من العالم العربي والإسلامي، ونتمنى أن يصحو ما تبقى من العرب من أجل أن يعرفوا مصلحة العروبة والأمة لنكون جميعا يدا واحدة”.

ورأى أن “إسقاط سوريا الطائرة الإسرائيلية وإصابة طائرات أخرى دليل على أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وهو دليل على أن سوريا جزء من المقاومة وهي جزء من محور المقاومة والممانعة، إلى جانب الحلفاء الذين يساهمون في تحقيق هذه الانتصارات في سوريا، لذلك نحن على يقين أن سوريا إلى خلاص من هذا الوضع السيئ والحرب التي فرضت عليها، وستكون أقوى بإذن الله تعالى، وجزءا من العالم العربي والإسلامي ومن محور المقاومة والممانعة”.

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