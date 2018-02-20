الحريري استقبلت وفدا من روتاراكت صيدا

استقبلت النائبة بهية الحريري في مجدليون، وفدا من نادي “روتارأكت” صيدا، ضم رئيسة النادي دانية الددا والأعضاء، اماني البني ولين كالو وهند سردار، يرافقهن عمر عيتاني من شركة “Fabric aid”.

وأطلعت من الوفد على بعض الأنشطة التي يقوم بها ويحضر لها النادي في المدينة، ومنها، مشروع انساني تكافلي يحضر النادي لإقامته في خان الافرنج مطلع آذار المقبل، وفكرة اقامة نشاط آخر في الخان يهدف الى تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المدينة.

ورحبت لحريري بالنشاطين، مثنية على “نشاط الروتاراكت والأفكار التي يطرحها شباب وشابات النادي، والتي تلامس الشأن العام وقضايا تهم المجتمع والانسان فيها”.

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