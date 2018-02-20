كتلة المستقبل تؤكد على توجهات الحريري

أكدت كتلة “المستقبل” النيابية على “توجهات الرئيس سعد الحريري والمواقف التي أعلنها”، مشددة على وقوفها الى جانبه في “خوض المعركة الانتخابية المقبلة لتثبيت وتعزيز وجود تيار الرئيس الشهيد رفيق الحريري رائد نهوض لبنان الحديث”.

واستعرضت الكتلة في اجتماعها في “بيت الوسط”، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، الأوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها.

وأصدرت في نهاية الاجتماع بيانا تلاه النائب الدكتور عمار حوري، توقفت فيه الكتلة عند “أهمية الكلام والمواقف التي ضمنها الرئيس سعد الحريري خطابه في الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري في مهرجان البيال وعلى وجه الخصوص، لجهة تأكيده على عدم التحالف مع حزب الله وعلى التوجه للتقدم بمرشحين من المستقبل من جميع الطوائف في الانتخابات النيابية المقبلة، مع التأكيد على الموقف السياسي المستند الى مبادىء وقيم الاستقلال والحرية والسيادة والاعتدال والتمسك باتفاق الطائف والعيش المشترك الإسلامي المسيحي والساعي لاستعادة الدولة لدورها ولسلطتها وهيبتها”.

ونوهت بـ”عزم الحكومة على إنجاز الموازنة العامة للعام 2018، الذي يؤثر بشكل إيجابي على تعزيز استقرار أوضاعه المالية وبما يمكن لبنان من الحصول على الدعم والتأييد من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات العربية والدولية الذي يحتاجه لتعزيز نموه الاقتصادي وتنميته المناطقية واستقرار وسلامة أوضاعه المالية والنقدية”.

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