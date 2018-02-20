جنبلاط: كفانا تجارب دامت أكثر من 20 عاما

20 فبراير, 2018 - 7:03 مساءً المصدر: وكالات
جنبلاط: كفانا تجارب دامت أكثر من 20 عاما

أكد النائب وليد جنبلاط أن “للوصول الى الضفة الأخرى، ضفة النمو وفرص العمل ووقف الهدر ولجم العجز، لا بد من قطع جسر الإصلاح، وبالاحرى الاصلاحات، دونها الغرق الحتمي.

وأضاف عبر حسابه على “تويتر” أن “لا الغاز ليحمينا ولا باريس اربعة لتنقذنا، اما الكهرباء فلزموها لاهل الكهرباء وكفانا تجارب دامت أكثر من عشرين عاما وما نتج من عجز”.

 

 

المصدر: وكالات
20 فبراير, 2018

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