جنبلاط: كفانا تجارب دامت أكثر من 20 عاما

أكد النائب وليد جنبلاط أن “للوصول الى الضفة الأخرى، ضفة النمو وفرص العمل ووقف الهدر ولجم العجز، لا بد من قطع جسر الإصلاح، وبالاحرى الاصلاحات، دونها الغرق الحتمي.

وأضاف عبر حسابه على “تويتر” أن “لا الغاز ليحمينا ولا باريس اربعة لتنقذنا، اما الكهرباء فلزموها لاهل الكهرباء وكفانا تجارب دامت أكثر من عشرين عاما وما نتج من عجز”.

للوصول الى الضفة الاخرى ضفة النمو وفرص العمل و وقف الهدر ولجم العجز لا بد من قطع جسر الاصلاح وبالاحرى الاصلاحات ،دونها الغرق الحتمي.فلا الغاز ليحمينا ولا باريس اربعة لتنقذنا .اما الكهرباء فلزموها لاهل الكهرباء وكفانا تجارب دامت اكثر من عشرين عاما وما نتج من عجز pic.twitter.com/29KYYWwxuy — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) February 20, 2018

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