هذا هو الحل المرحلي في مسألة المياومين

أكد رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​ “اننا وصلنا الى مرحلة هدوء مع ​المياومين​ في مؤسسة ​كهرباء لبنان​”، كاشفا “ان الاتصالات ايجابية وهي تقوم على حل ينص على عودتهم الى العمل بدعم إحدى الشركات المشغلة، واليوم سيتناول الاجتماع في الاتحاد العمالي العام هذا الاطار لتسريع الحل”.

ولفت الاسمر في حديث اذاعي، الى “ان ما يعمل على تحقيقه هو حل مرحلي يقوم على اعادة دفع الرواتب بصورة منتظمة للمياومين، في حين ان الحل طويل الامد يقوم على اعادة تفعيل المباريات في ​مجلس الخدمة المدنية​ وادخال ما يلزم منهم الى الملاك من خلال هذه المباريات”، مشيرا الى “ان هؤلاء امضوا عمرهم في خدمة شركة كهرباء لبنان وعددهم ألف وخمسين عاملا، ومن الظلم دفعهم الى العمل من دون ان يقبضوا رواتبهم”.

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