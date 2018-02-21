من هو الضابط السوري الذي ظهر مع أفيخاي أدرعي في الاتجاه المعاكس؟

أثار برنامج الاتجاه المعاكس الذي يبث على قناة الجزيرة القطرية ويقدمه المعارض السوري فيصل القاسم استهجان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لاستضافته المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي ادرعي، والذي أتى يدافع عن نظرية الاحتلال في ابتلاع النصر الذي حققته سوريا بإسقاط الطائرة الاسرائيلية مطلع الشهر الجاري.

وقدم القاسم شخصاً يدعى “صلاح قيراطة” على أساس أنه أحد الضباط المتقاعدين من الجيش السوري، بينما في حقيقة الأمر تؤكد معلومات خاصة حصل عليها الحدث نيوز أن قيراطة هو أحد المؤجورين الذين استخدمتهم الجزيرة للوقوف مع الحكومة السورية شكلاً في برامجها التي ابتعد عن الحضور بها كل المؤيدين للدولة السورية، ولتدعم نظريتها في الراي والراي الاخر قامت بتدريب قيراطة لكن على مايبدو فقد فشل فشلاً ذريعا حيث يستحيل أن يصدق أي سوري أن أحد ضباط جيشه ممكن أن يتواجد أمام أحد الاسرائيليين وجهاً لوجه أمام الاعلام.

المصدر: خاص الحدث نيوز

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