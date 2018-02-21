واشنطن تحيد نفسها عن معارك عفرين

أكدت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت أنه ليس لبلادها قوات في عفرين شمال سوريا، وأنها لم تقدم أية تجهيزات أو معدات لأي مجموعة هناك.

وأضافت ناورت في مؤتمر صحفي الثلاثاء: “معلوماتنا محدودة بشأن ما يجري في عفرين” التي تشهد عملية عسكرية تشنها القوات التركية وفصائل المعارضة السورية منذ نحو شهر ضد المقاتلين الأكراد.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين واشنطن وأنقرة، أشارت ناورت إلى أن “الطرفين يقران بأنهما لم ينسقا معا بشكل جيد للغاية خلال السنوات الأخيرة”.

وتابعت “هناك أهداف مشتركة لنا كشريكين، وحليفين في حلف شمال الأطلسي(ناتو)، ونحن سنبدأ العمل بشكل جيد من أجل الوصول لهذه الأهداف”.

وكانت تركيا اتهمت واشنطن مرارا بتقديم أسلحة ومعدات عسكرية للوحدات الكردية في سوريا، فيما ردت واشنطن أن هذا الدعم جاء في إطار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي ولم يشمل أسلحة ثقيلة.

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