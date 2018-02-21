قتل جاره لأنه لبناني الأصل !

حكم القضاء الأميركي أمس الثلاثاء على رجل من أوكلاهوما بالسجن مدى الحياة من دون إمكان الخروج المبكر بعد إدانته بالقتل العمد بحق جاره المتحدر من أصل لبناني.

وكان ستانلي ميغورز أدين في مطلع الشهر الحالي بالقتل العمد بعد أن اطلق النار على جاره في تولسا بسبب كرهه للأصل اللبناني لجاره.

وقتل خالد جبارة (37عاما) أمام منزل أسرته في اب 2016 بعد دقائق فقط على إبلاغه الشرطة بأن جاره يهدده بمسدس.

وقال الادعاء إن ميغورز كان ضايق أسرة جبارة على مدى سنوات ونعت أفرادها «بالعرب واللبنانيين القذرين».

ويتحدر جبارة من عائلة مسيحية هاجرت من لبنان قبل عقود هربا من الحرب الأهلية.

وأضاف الدفاع أن ميغورز مريض عقليا ومثلي ويخشى أن يتعرض له المسلمون بالأذى بسبب ميوله الجنسية، إلا أن الادعاء طالب القاضي بعدم إبداء أي رحمة لأن ميغورز لم يظهر أي ندم على أفعاله.

وقال محامي ميغورز إنه يعتزم الطعن في الحكم.