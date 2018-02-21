في نهاية العام.. 80 % من مشكلة التغطية الخلوية ستنتهي

أشار وزير الاتصالات ​جمال الجراح​ إلى أن خدمات ​وزارة الاتصالات​ وخاصة ​خدمة الانترنت​ هي في صلب الاقتصاد الرقمي، والانترنت أصبح بالفعل ضمن اقتصاد أي دولة.

ولفت الجراح خلال الحفل السنوي لمؤتمر “arabnet” بالتعاون مع مصرف ​لبنان​، الى ان خطة ​وزارة الاقتصاد​ تشمل شبكتي الهاتف الثابته والخلوية، وقد اطلقنا شبكة الفايبر اوبتك على كل الاراضي اللبنانية، كما تم تأمين المعدات والاجهزة اللازمة لتطوير الشبكة الارضية لاستيعاب كل ما هو جديد في ​قطاع الاتصالات​. وعلى صعيد الخليوي سنقوم مع تاتش والفا سنضع 900 برج اضافي على الاراضي اللبنانية لتغطية 95 بالمئة من الاراضي واتصالات ممتازة، وفي نهاية 2018 سننهي 80 بالمئة من مشكلة التغطية الخليوي.

وأوضح الجراح أن ما هو قادم على الاقتصاد الرقمي كبير، ونحن نعمل على انشاء مركز معلومات جديد، وخط بحري جديد بين ​اوروبا​ ولبنان لتعدد مسارات الانترنت الى لبنان.

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