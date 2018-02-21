الحريري: الشباب اليوم هم أمل هذا البلد

لفت رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في كلمة له خلال الحفل السنوي لمؤتمر “arabnet” بالتعاون مع مصرف ​لبنان​ إلى أنه “مع كل المشاكل التي تحيط المنطقة، يجب علينا ان نكون متحدين ومتفقين على أجندة ​الشباب​ لأنهم منارة لبنان وهم الذين سيخرجون لبنان من الضائقة التي يمر بها ورئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ طور جيله ليقوم بالبلد”.

وأكد أن “الشباب اليوم هم أمل هذا البلد، نحن نحتاج ربما إلى الاستقرار وأحاول ان أحافظ على استقرار البلد سياسيا وتغيير القوانين للتماشي مع العصر لأن التغيير جيد من أجل الشعب ولا يجب تان نخاف من هذا التغيير”،

اعتمد على الشباب لانهم مستقبل هذا البلد ونحن نعمل على فرض الاستقرار في البلد ولاحقا سنعمل على التغيير لان التغيير ايجابي ويجب الا نخاف منه

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