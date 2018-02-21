إرجاء محاكمة عدد من “سجناء رومية”

التأمت ​محكمة التمييز العسكرية​ برئاسة القاضي ​طاني لطوف​ وحضور ممثل ​النيابة العامة التمييزية​ القاضي غسان الخوري للنظر في الدعوى المقامة ضد عدد من السجناء في ​سجن رومية​ المركزي بجرم تعاطي المخدرات وشرب النرجيلة بنكهة المخدرات.

ومثل أمام المحكمة المتهم (ف.س) بجرم تعاطي المخدرات والسجين السابق المخلى سبيله (خ.س) لمعاودة محاكمته بالجرم عينه.

وعرضت المحكمة على المتهمين اللذين انكرا التهمة، صورا التقطها السجناء من هواتف خليوية كانت بحوزتهم وثقوا من خلالها لحظات شرب النرجيلة بنكهة المخدرات ليل رأس السنة 2014-2015 داخل السجن.

وتعرف (خ.س) على صورته مع باقي المجموعة، وأفاد بأن “الدرك كانوا يدخلون الفحم والتنباك من نوع المعسل الى السجن”.

وبناء على استمهال تقدمت به وكيلة المتهم (خ.س) أرجئت الجلسة الى 29 أيار المقبل.

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