«المردة» يدعم «حرب» في البترون

أبدى المحامي ​سليمان فرنجية​ اعتزازه بالديمقراطية في ​لبنان​ مشيرا الى “ان تيار المرده مقتنع بحجمه السياسي وهو منتشر على كل مساحة الوطن بوجدان الناس وبواسطة الحلفاء”، ولفت في حديث تلفزيوني، “الى ان رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية يعتبر ان وجود ​التيار الوطني الحر​ مهم جدا في الاطار الاستراتيجي”، كاشفا ان “المرده ضحى لأجل إنجاح ورقة التفاهم بين ​حزب الله​ والتيار وعمل على ايجاد مساحة لباسيل ليفرض نفسه في المنطقة”.

وكشف المحامي فرنجية “ان تيار المرده يدعم النائب ​بطرس حرب​ في ​الانتخابات النيابية​ في ​البترون​، لافتا الى ان ​طرابلس​ ستقترع في النهاية كما دائماً، للإعتدال”.

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