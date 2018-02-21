هل استهدفت “أميركا” القوات الروسية في “دير الزور”

في بيان غير واضح المعالم والأهداف، أعلنت الخارجية الروسية، أن الاشتباك المسلح الذي وقع مؤخراً في “سورية”، أسفر عن مقتل مواطنين من “روسيا”، وبعض بلدان “رابطة الدول المستقلة”، وإصابة عشرات آخرين بجروح.

ولم تكشف الخارجية الروسية عن مكان الاشتباك المذكور، الذي أودى بحياة عدد كبير من الجنود وخلف عديد الإصابات، إلا أن غموض الخبر يوحي بالاشتباك الكبير الذي وقع في 7 شباط الماضي مع القوات الأمريكية التي شنت غارات جوية على منطقة “دير الزور”، وأوقعت خلاله مئات الضحايا ممن أسمتهم المقاتلين المؤيدين للحكومة السورية، رداً على استهداف مقر لـ قسد المدعومة أميركياً. وهي أول مواجهة بين قوات شبه عسكرية روسية، وعسكريين أميركيين منذ بداية الحرب في سوريا.

وبحسب وكالة “إنتر فاكس” فإن وزارة الخارجية الروسية، قالت: «إن العسكريين من الجيش الروسي لم يشاركوا في المواجهة المذكورة، ولم تستخدم أي معدات عسكرية وتقنية روسية خلال ذلك».

وقالت الخارجية أيضاً في الوثيقة التي نشرت اليوم: «نظراً لأن الحديث يدور عن مواطنين من “روسيا” متواجدين في الخارج، نود الإشارة إلى ما يلي: فخلال المواجهة العسكرية الأخيرة، لم يشارك بأي شكل من الأشكال أي من العسكريين الروس، ولا أي من المعدات العسكرية التقنية الروسية».

وذكرت تقارير صحفية عديدة عن مواجهة كبيرة اندلعت بين القوات الأمريكية والقوات الروسية شرق نهر الفرات بشكل غير مباشر، وغير معلن، ولكن الخارجية الأمريكية ذكرت حينها أن هجومها أودى بحياة 100 شخص من الجهة الأخرى.

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