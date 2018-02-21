الحريري: تحالفاتنا ما زالت في طور النقاش

قال رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، إن “لبنان اليوم بمنأى عن أي اهتزازات أمنية، وأن كافة القيادات السياسية تلتقي على منع زعزعة الاستقرار الداخلي”.

وأكّد خلال استقباله جمعية تجار وصناعيي شارع عفيف الطيبي أنّ “الناس تتعطش للتغيير، ولذلك أقول لكم أن لوائح تيار المستقبل في ​الانتخابات​ المقبلة، ستشمل تمثيلا مميزا للشباب والمرأة. لكن تحالفاتنا الانتخابية ما زالت في طور النقاش، وسنقوم بكل ما يخدم مصلحة أهلنا و​تيار المستقبل​ والمناطق التي نمثلها، بغض النظر عن تحالفاتنا السياسية، وكل الأفرقاء سيفعلون الأمر نفسه في هذه الانتخابات”.

وشدد الحريري على “أهمية الاستقرار السياسي والأمني في تحقيق الازدهار الاقتصادي”،لافتًا إلى “أن ​الحكومة​ تعتزم القيام بعدد من الخطوات في هذا الاطار، ومن ضمنها الانفتاح على العالم، من الدول العربية إلى أوروبا و​أفريقيا​ و​أميركا​ وحتى ​الصين​، واعتماد ​سياسة​ الاجواء المفتوحة وإلغاء تأشيرات الدخول إلى لبنان لمواطني عدد من الدول وغيرها من الإجراءات التشجيعية”.

وأوضح أن “موازنة العام 2018 تحمل الكثير من الحوافز لمختلف القطاعات، ولا تتضمن فرض اي ضرائب جديدة لان الوضع الراهن لم يعد يحتمل فرض أية ضرائب إضافية”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

